İhtiyar delikanlılar pistte gençlere taş çıkardı

Tokat’ta ileri yaşlarına rağmen halay meydanını şenlendiren "ihtiyar delikanlılar", Madımak türküsü eşliğinde sergiledikleri neşeli oyunlarıyla düğüne damga vurdu.

Tokat kent merkezinde düzenlenen bir düğünde, yaşlarına rağmen enerjilerinden hiçbir şey kaybetmeyen yaşlı vatandaşların sergilediği oyun performansı ilgiyle izlendi. Orkestra eşliğinde Madımak türküsü çalındığı sırada piste çıkan yaşlılar, geleneksel oyunlarını büyük bir ustalıkla sergiledi. Kimi elindeki bastonla ritme uyarken, kimi ise yerlere çömelip madımak toplar gibi dans figürleriyle halayın temposunu yükseltti. Seyirciler tarafından alkışlarla desteklenen ihtiyar delikanlılar, salondaki gençlere de "oyunun ustası kimmiş" dedirtecek bir performans sergiledi. Düğün salonunu dolduran davetliler, sahnedeki görüntüleri cep telefonlarıyla kayda alırken, ortaya çıkan renkli anlar gülümseten ve duygulandıran anlara sahne oldu. Oyun sonunda yaşlılara uzun süre alkış tutuldu.

Tokat
