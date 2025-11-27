HABER

IKBY’de gaz sahasına SİHA’lı saldırı düzenlendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde yer alan Kormor Gaz Sahası’na silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi.

Süleymaniye kenti sınırları içerisinde yer alan Cemcemal ilçesinde bulunan Kormor Gaz Sahası, kimliği belirsiz SİHA ile hedef alındı. Saldırı sonucu sahada yangın çıktı.

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YAŞANMADI

Saat 23.30’da meydana geldiği belirtilen saldırı sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve söz konusu sahada büyük çaplı maddi hasar oluştuğunu belirtildi.

Saldırı sonrasında sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sahadan yükselen yoğun alevler ile birlikte sirenlerinin uzun süre çaldığı görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Irak saldırı siha
