HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İki aile birbirine girdi olan askere oldu! Silahlı, taşlı, sopalı kavgada hayatını kaybetti...

Şırnak’ın Silopi ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgayı ayırmaya çalışan 32 yaşındaki Asker Yılmaz hayatını kaybetti. 6 kişinin yaralandığı kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki aile birbirine girdi olan askere oldu! Silahlı, taşlı, sopalı kavgada hayatını kaybetti...
Çiğdem Sevinç

Olay, gece saatlerinde Silopi ilçesi Başköy’de, Aytış ve Kösen aileleri arasında meydana geldi. İddiaya göre; çocuklar arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya yetişkinler de karıştı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavga, Habur-Silopi kara yoluna da sıçradı.

IKI-AILE-ARASINDAKI-KAVGAYI-AYIRMAYA-CAL_768860_227061

6 KİŞİ YARALANDI 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda aileleri ayırmaya çalışan Asker Yılmaz ve taraflardan 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Asker Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

IKI-AILE-ARASINDAKI-KAVGAYI-AYIRMAYA-CAL_768861_227061

DEVREYE GÜVENLİK GÜÇLERİ GİRDİ

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

IKI-AILE-ARASINDAKI-KAVGAYI-AYIRMAYA-CAL_768882_227061

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
75 ilde 1 ton 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 bin 311 gözaltı75 ilde 1 ton 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 bin 311 gözaltı
İran'da Mossad avına çıktılar! Görürseniz 'ihbar' edin: Maske, gözlük, büyük çanta...İran'da Mossad avına çıktılar! Görürseniz 'ihbar' edin: Maske, gözlük, büyük çanta...

Anahtar Kelimeler:
Asker kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

Fenomen dizi setinde 'küfür' krizi! Başrol öfke patlaması yaşadı

Fenomen dizi setinde 'küfür' krizi! Başrol öfke patlaması yaşadı

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

İran-İsrail savaşı Çin’i köşeye sıkıştırıyor!

İran-İsrail savaşı Çin’i köşeye sıkıştırıyor!

Trump G7 zirvesini yarıda kesti! Beyaz Saray'da acil toplantı

Trump G7 zirvesini yarıda kesti! Beyaz Saray'da acil toplantı

Görüntüleri yayınladılar! F-14 savaş uçaklarını İHA ile vurdular

Görüntüleri yayınladılar! F-14 savaş uçaklarını İHA ile vurdular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.