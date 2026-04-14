İki araç çarpıştı, 4 araç hasar aldı

Kaza, Kıyıköy ve Çelikkol kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kıyıköy sokak üzerinde ilerleyen Tofaş marka otomobil ile Çelikkol sokak üzerinde ilerleyen minibüs iki sokak kesişiminde henüz bilinmeyen neden ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs yol bekleyen hafif ticari aracın önüne, daha sonra yol kenarında park halinde bulunan otomobile vurdu. Kazada toplam 4 araç hasar alırken, minibüsle çarpışan Tofaş marka araç kullanılamaz hale geldi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, sürücüler kendi aralarında polis eşliğinde anlaştı.

