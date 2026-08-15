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İki ayda 200 öğrenci yüzme öğrendi

Aydın’ın Söke ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzunda 2 ay boyunca 160 çocuğa yüzme eğitimi verilirken, özel gereksinimli 40 çocuk da projeler kapsamında çalışmalara katıldı.

İki ayda 200 öğrenci yüzme öğrendi

Aydın’ın Söke ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzunda 2 ay boyunca 160 çocuğa yüzme eğitimi verilirken, özel gereksinimli 40 çocuk da projeler kapsamında çalışmalara katıldı. Yeni grupların kayıtları 17 Ağustos’ta başlayacak.

Aydın’ın Söke ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında düzenlenen yüzme kursları devam ediyor. Söke İlçe Spor Müdürlüğü tesislerinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda 6-18 yaş arası 160 çocuğa 2 ay boyunca yüzme eğitimi verildi. Su numune sonuçlarının uygun değerlerde çıkmasının ardından 17 Haziran’da faaliyete geçirilen yarı olimpik yüzme havuzunda, 22 Haziran itibarıyla yüzme kursları başlatıldı. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde 6-18 yaş arasındaki çocuklar yüzme eğitimi aldı. Öte yandan "Mutlu Çarşamba" ve "Engelsiz Spor Okulları" projeleri kapsamında da özel gereksinimli çocuklara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 40 özel gereksinimli çocuk, çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen yüzme çalışmalarına katıldı.

İlk 2 aylık grup çalışmaları 14 Ağustos itibarıyla sona ererken, yüzme eğitimlerinin ara vermeden devam edeceği bildirildi. Yeni grupların 17 Ağustos itibarıyla Spor Bilgi Sistemi üzerinden açılacağı ve kayıtların alınacağı belirtildi. Söke’de yüzme kurslarının 12 ay boyunca devam etmesi planlanırken, böylece çocukların yıl boyunca yüzme sporuyla buluşturulması hedefleniyor. Ağustos ayında ilk grubun eğitimlerini tamamlayan 200 öğrenciye katılım belgeleri de düzenlenen törenle takdim edildi.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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