HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İki ayrı kentte komisyon kurulacak! MİT'ten 24 saat mesai... Örgütün sözde yöneticilerine izin yok

Terör örgütü kendini feshetti ancak sürecin nasıl işleyeceği hala merak konusu. Son bilgilere göre Erbil ve Süleymaniye'de iki ayrı komisyon kurulacak. Dünkü açıklamanın göstermelik olma ihtimaline karşı MİT 24 saat takip edecek. Başka bir ülkenin garantörlüğü gündeme alınmazken terör örgütünün sözde yöneticilerinin aynı ülkede kalmasına izin verilmeyecek.

İki ayrı kentte komisyon kurulacak! MİT'ten 24 saat mesai... Örgütün sözde yöneticilerine izin yok
Ufuk Dağ

Türkiye dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu. Terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararı alması ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde artık ikinci aşamaya geçiliyor. Terörsüz Türkiye döneminin en önemli ayağını oluşturan ve üç aylık bir süreyi alması beklenen silahların teslimi ile ilgili takvim işlemeye başlayacak.

PKK2

İKİ AYRI KENTTE KOMİSYON KURULACAK

Haziran ayında Türkiye içinde, Irak’ta ve Suriye’de bunun için bir mekanizma oluşturulacak. Silahların teslimi için Süleymaniye ve Erbil’de iki ayrı komisyon kurulacak. Bu komisyonlarda Irak Merkezî Hükûmeti, Kuzey Irak Yönetimi ve MİT’ten görevliler ortak görev yapacak.

MİT 24 SAAT TAKİP EDECEK

Silah bırakma süreci MİT tarafından 7/24 takip edilecek. Özellikle, fesih ve silah bırakma sürecinin ‘göstermelik’ olup olmadığı farklı kanallardan gözlemlenecek, raporlanacak.

PKK3

SÖZDE LİDERLERİN AYNI ÜLKEDE KALMALARINA İZİN YOK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sayıları 250 civarında olan örgütün yönetici kadrosunun ise Irak veya Suriye’de kalmasına izin verilmeyecek. Bu durumdakiler üçüncü ülkelere gidebilecek, ancak toplu olarak bir ülkede kalmaları mümkün olmayacak.

GARANTÖR ÜLKE OLMAYACAK

Silahların toplanması, imhası ve örgüt mensuplarının ne olacağına yönelik süreçler yürütülürken, başka bir ülkenin garantörlüğü gibi formül de gündemde olmayacak. Türkiye, bu süreci Irak ve Suriye ile yürütecek.

PKK4

YPG DE SİLAH BIRAKACAK

Örgütün Suriye kolu olan YPG konusundaki süreç ise Şam yönetimi ile götürülecek. Türkiye ve Şam yönetimi başından beri, Suriyeli olmayan YPG’lilerin sınır dışına çıkarılması, diğerlerinin Şam yönetimine entegre edilmesi ve legal bir şekilde partileşmesini savunuyor. Bunun dışında hiçbir şekilde Suriye’nin kuzeyinde özerk bir yapıya veya ayrı silahlı bir yapıya kesinlikle izin verilmeyecek.

TÜRKİYE BÖLGEDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Ayrıca hem Irak’ta hem de Suriye tarafında, yeni sürece itiraz edenlerin örgütten ayrılarak farklı bir yeni silahlı yapılanmaya gitme ihtimaline karşı, Türkiye uzun bir süre bölgede kalmaya devam edecek. AK Parti kaynakları, süreçle ilgili gözlem sürecinin uzun zaman alacağını ifade ederken “Bu aşamadan sonra artık önemli olan bu kararların sahada nasıl uygulanacağıdır. PKK’nın silah bıraktıktan sonraki sürecin ilerlemesi zaman alacaktır. Bir anda sonuç alınması beklenmemeli” dedi.

PKKA1

YENİ ADIMLAR ATILACAK

Öte yandan, MİT’in sahadaki gözlemlerine göre Türkiye’de de demokratikleşme konusunda aşamalı olarak bazı yeni adımların atılması gündeme gelecek. Ancak, bu adımlar atılırken Türkiye’nin kırmızı çizgilerinden taviz verilmeyecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da hissedilen bir deprem daha oldu!İstanbul’da hissedilen bir deprem daha oldu!
DEM Parti iddiası: “Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek”DEM Parti iddiası: “Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek”

Anahtar Kelimeler:
pkk MİT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 bin TL ile kurdu! Siparişlere yetişemiyor, üretip satıyor

100 bin TL ile kurdu! Siparişlere yetişemiyor, üretip satıyor

Yılmaz Özdil'e savcılıktan soruşturma!

Yılmaz Özdil'e savcılıktan soruşturma!

Bedava olunca kuyruk uzadı da uzadı!

Bedava olunca kuyruk uzadı da uzadı!

Önce darp etti sonra bıçakladı! 'Herkes namuslu olacak'

Önce darp etti sonra bıçakladı! 'Herkes namuslu olacak'

İlginç hediye! Trump, Macron, Putin... Bahçeli hepsini mat etti

İlginç hediye! Trump, Macron, Putin... Bahçeli hepsini mat etti

Ege Denizi’nde korkutan deprem

Ege Denizi’nde korkutan deprem

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.