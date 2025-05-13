İki ayrı kentte komisyon kurulacak! MİT'ten 24 saat mesai... Örgütün sözde yöneticilerine izin yok

Türkiye dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu. Terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararı alması ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde artık ikinci aşamaya geçiliyor. Terörsüz Türkiye döneminin en önemli ayağını oluşturan ve üç aylık bir süreyi alması beklenen silahların teslimi ile ilgili takvim işlemeye başlayacak.

İKİ AYRI KENTTE KOMİSYON KURULACAK

Haziran ayında Türkiye içinde, Irak’ta ve Suriye’de bunun için bir mekanizma oluşturulacak. Silahların teslimi için Süleymaniye ve Erbil’de iki ayrı komisyon kurulacak. Bu komisyonlarda Irak Merkezî Hükûmeti, Kuzey Irak Yönetimi ve MİT’ten görevliler ortak görev yapacak.

MİT 24 SAAT TAKİP EDECEK

Silah bırakma süreci MİT tarafından 7/24 takip edilecek. Özellikle, fesih ve silah bırakma sürecinin ‘göstermelik’ olup olmadığı farklı kanallardan gözlemlenecek, raporlanacak.

SÖZDE LİDERLERİN AYNI ÜLKEDE KALMALARINA İZİN YOK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sayıları 250 civarında olan örgütün yönetici kadrosunun ise Irak veya Suriye’de kalmasına izin verilmeyecek. Bu durumdakiler üçüncü ülkelere gidebilecek, ancak toplu olarak bir ülkede kalmaları mümkün olmayacak.

GARANTÖR ÜLKE OLMAYACAK

Silahların toplanması, imhası ve örgüt mensuplarının ne olacağına yönelik süreçler yürütülürken, başka bir ülkenin garantörlüğü gibi formül de gündemde olmayacak. Türkiye, bu süreci Irak ve Suriye ile yürütecek.

YPG DE SİLAH BIRAKACAK

Örgütün Suriye kolu olan YPG konusundaki süreç ise Şam yönetimi ile götürülecek. Türkiye ve Şam yönetimi başından beri, Suriyeli olmayan YPG’lilerin sınır dışına çıkarılması, diğerlerinin Şam yönetimine entegre edilmesi ve legal bir şekilde partileşmesini savunuyor. Bunun dışında hiçbir şekilde Suriye’nin kuzeyinde özerk bir yapıya veya ayrı silahlı bir yapıya kesinlikle izin verilmeyecek.

TÜRKİYE BÖLGEDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Ayrıca hem Irak’ta hem de Suriye tarafında, yeni sürece itiraz edenlerin örgütten ayrılarak farklı bir yeni silahlı yapılanmaya gitme ihtimaline karşı, Türkiye uzun bir süre bölgede kalmaya devam edecek. AK Parti kaynakları, süreçle ilgili gözlem sürecinin uzun zaman alacağını ifade ederken “Bu aşamadan sonra artık önemli olan bu kararların sahada nasıl uygulanacağıdır. PKK’nın silah bıraktıktan sonraki sürecin ilerlemesi zaman alacaktır. Bir anda sonuç alınması beklenmemeli” dedi.

YENİ ADIMLAR ATILACAK

Öte yandan, MİT’in sahadaki gözlemlerine göre Türkiye’de de demokratikleşme konusunda aşamalı olarak bazı yeni adımların atılması gündeme gelecek. Ancak, bu adımlar atılırken Türkiye’nin kırmızı çizgilerinden taviz verilmeyecek.