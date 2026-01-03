HABER

İki ayrı suçtan aranan şahıs Nazilli’de yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki ayrı suçtan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak veya Kullanmak" ve "Yağma" suçlarından hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. (39) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Aydın
