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İki doktorun hastalarla ilgili iğrenç yazışmaları tepki çekmişti! Böyle gözaltına alındılar... Gizlenmek için her şeyi denediler

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Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda, iki doktorun hastalarla ilgili iğrenç yazışmaları infial yaratmıştı. Tepki çeken olayın ardından iki doktor görevden uzaklaştırıldı. Doktorlar daha sonra gözaltına alınırken, gözaltı görüntüleri de ortaya çıktı. İki doktorun kendilerini gizlemek için maske takması ve şapka ile başlarını örttüğü göründü. İşte detaylar...

İnfial yaratan olay Konya'da yaşanmıştı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda iki doktor, hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar gerçekleştirmiş ve olay sosyal medyada yayıldıktan sonra gündem olmuştu.

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GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Tepki çeken olayın ardından doktorlar önce görevden uzaklaştırıldı sonrasında ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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2 DOKTOR DA GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında S.Ö. gece saatlerinde gözaltına alındı. araştırma görevlisi O.T. de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

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HİJYEN MASKESİYLE YÜZLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlarından gözaltına alınan doktorlar S.Ö. ve O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi’ne getirildi. Hijyen maskesiyle yüzlerini gizlemeye çalışan 2 doktor, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞLARDI

Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu olan personellerin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Doktor Selçuk Üniversitesi Konya tıp fakültesi
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