İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SOL BACAĞINDAN YARALADI

Kavga sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs elindeki bıçakla İbrahim A.'yı (16) sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan çocuk haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.
