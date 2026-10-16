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İki ilde ruhsatsız silah operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Bayburt ve Konya’da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 9 tabanca, 2 tüfek ve dinamit lokumunun da aralarında bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İki ilde ruhsatsız silah operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Bayburt merkezli iki ilde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Bayburt ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda O.N.D. ve S.İ. gözaltına alındı.

Operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 2 tüfek, 1 dinamit lokumu, 378 av tüfeği tetik tertibatı, 223 tabanca fişeği, 24 bıçak ile 2 muşta ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.N.D. tutuklandı, S.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt ruhsatsız silah tabanca zanlı
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