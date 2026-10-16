İki ilde ruhsatsız silah operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Bayburt merkezli iki ilde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Bayburt ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda O.N.D. ve S.İ. gözaltına alındı.

Operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 2 tüfek, 1 dinamit lokumu, 378 av tüfeği tetik tertibatı, 223 tabanca fişeği, 24 bıçak ile 2 muşta ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.N.D. tutuklandı, S.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA