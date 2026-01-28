HABER

İki kadının ölümündeki benzerlik faili meçhul cinayeti aydınlattı! Antalyalı katil hapsi boyladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucu katilin 2019'da başka bir kadın cinayetinden tutuklandığı ortaya çıktı. İki kadın cinayetinin faili katil hapsi boyladı.

Hazar Gönüllü

2016'da S.K. adlı kadını öldüren cani, 3 yıl sonra yine Antalya'da başka bir kadının öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklandı. İki cinayet arasındaki benzerliklerden yola çıkan emniyet ekipleri faili meçhul cinayeti aydınlattı.

İki kadının ölümündeki benzerlik faili meçhul cinayeti aydınlattı! Antalyalı katil hapsi boyladı 1

"10 YIL ÖNCE İŞLENEN FAİLİ MEÇHUL KADIN CİNAYETİ AYDINLATILDI"

Yerlikaya, “Antalya’da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayeti, Antalya Emniyet Müdürlüğümüzce aydınlatıldı, katil hapiste” notuyla paylaştığı olayın detaylarını şöyle aktardı:

İki kadının ölümündeki benzerlik faili meçhul cinayeti aydınlattı! Antalyalı katil hapsi boyladı 2

"Faili meçhul cinayetleri geriye doğru tek tek ele alan Polisimiz, Antalya’da 29.02.2016 tarihinde öldürülen S.K. adlı kadının katil yada katillerinin peşine düştü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince titiz bir çalışma başlatıldı.

Bahse konu dosya ile ilgili detaylı ve teknolojik çalışmalar tekrar ele alındı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin daha önceden benzer olaylara karışmış olabileceği değerlendirilerek arşiv çalışmasına başlandı.

İki kadının ölümündeki benzerlik faili meçhul cinayeti aydınlattı! Antalyalı katil hapsi boyladı 3

İKİ KADIN CİNAYETİ ARASINDA BENZERLİKLER TESPİT EDİLDİ

14.06.2019 günü Antalya Muratpaşa İlçesinde öldürülen K.K.D isimli kadın cinayeti ile 2016 yılında işlenen S.K. adlı kadın cinayeti arasında benzerlikler tespit edildi.

2019 yılında K.K.D isimli kadın cinayetinin şüphelisi olarak tutuklanan M.K.’nın 2016 yılında işlenen cinayetinin de faili olabileceği değerlendirildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri hapisteki M.K.’dan 25.11.2025 tarihinde kan örneği alarak, 2016 yılında öldürülen S.K.’dan elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

İki kadının ölümündeki benzerlik faili meçhul cinayeti aydınlattı! Antalyalı katil hapsi boyladı 4

DNA PROFİLLERİ EŞLEŞTİ

22.01.2026 tarihinde İzmir Adli Tıp Kurumundan gelen cevaba göre; 2016 yılında öldürülen S.K. adlı kadından daha önce elde edilen örneklerden çıkartılan DNA profili ile şüpheli M.K.’dan alınan kan örneğinden çıkartılan DNA profilinin uyumluluk gösterdiği tespit edildi.

İki kadının ölümündeki benzerlik faili meçhul cinayeti aydınlattı! Antalyalı katil hapsi boyladı 5

29.02.2016 tarihinde öldürülen S.K. adlı kadının katilinin de M.K. olduğu tespit edildi. Cinayet aydınlatıldı."

"2 KADINI ÖLDÜREN VİCDANSIZ, POLİSİMİZDEN KAÇAMADI"

Bakan Yerlikaya paylaşımını şu sözlerle noktaladı:
"Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, Cinayet Büromuzu ve polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. 2 kadını öldüren vicdansız, polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz."

Canlı Skor
