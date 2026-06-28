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İki kamyon virajda çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Manisa’nın Gördes ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İki kamyon virajda çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, bugün sabah saat 09.30 sıralarında Manisa’nın Gördes ilçesi Gördes-Salihli yolu Çaykenarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gördes istikametinden Salihli istikametine seyir halinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesine ait Aziz Aydın (36) yönetimindeki kamyon ile karşı yönden gelen B.A. (58) idaresindeki kamyon virajda kafa kafaya çarpıştı.
Kazada her iki sürücü ağır yaralanırken, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan B.B. (49) hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikeleri bulunan sürücüler Aziz Aydın ve B.A., buradaki müdahalelerinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak ağır yaralı sürücülerden Aziz Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisine devam edilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Öte yandan, Gördes ilçesinde son bir hafta içerisinde art arda yaşanan trafik kazaları ilçe halkını tedirgin etmeye başladı. Vatandaşlar, yetkililerden ilçede yaşanan bu elim kazaların önüne geçilebilmesi için yollarda gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

İki kamyon virajda çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı 1

İki kamyon virajda çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı 2

İki kamyon virajda çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı 3

İki kamyon virajda çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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