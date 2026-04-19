İki katlı evin mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan iki katlı binada çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin yükseldiği mutfak kısmı kullanılmaz hale geldi.

Olay, Hendek ilçesi Türbe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki katlı binanın ikinci katında bulunan dairenin mutfağından alevler yükseldi. Durumu fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda dumandan etkilenen yada yaralanan olmazken, evin mutfak kısmı kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

