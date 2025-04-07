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İki kez cezaevinden hastaneye kaldırılan Mahir Polat için yeni gelişme: Gözler Adli Tıp Kurumu raporuna çevrildi

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı "kent uzlaşısı" soruşturmasında tutuklanan ve sağlık sorunlarıyla gündemde olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi.

İki kez cezaevinden hastaneye kaldırılan Mahir Polat için yeni gelişme: Gözler Adli Tıp Kurumu raporuna çevrildi

Son dakika haberi: Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 16 gündür tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat tansiyon sorunu nedeniyle iki kez hastaneye kaldırılmıştı. Polat bugün 10.00 sularında Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

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Cumhuriyet'in aktardığına göre Polat, kontrollerden sonra her sonuçta önce cezaevine dönecek, daha sonra Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor doğrultusunda karar verilecek.

AVUKATI: KALP KRİZİ, BEYİN KANAMASI RİSKİ DAİMİ

Avukatı Erkam Erdem, Polat'ın sağlık durumunda riskin devam ettiğini duyurmuştu. Polat'ın tansiyonun ölümcül düzeyde yükseldiğini, hipertansiyon nedeniyle de kalp, beyin ve böbrekler açısından riski altında olduğunu bildiren Erdem, "Mahir Polat’ın hastaneden taburcu edilmesi sağlığının stabil hale geldiğini göstermiyor. Hipertansiyon devam ediyor, bu tansiyon beynine, böbreklerine ve özellikle kalbine zarar vermeye devam ediyor ve kalp krizi, beyin kanaması riski daimi" demişti.

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"KAYBEDECEK BİR ZAMANIMIZ KALMADI"

Erdem daha sonraki açıklamasında "Günlerdir anlatmaya çalışıyoruz. Kaybedecek bir zamanımız kalmadı!" diyerek şunları kaydetmişti:

"Müvekkilim Mahir Polat için cezaevinde geçirdiği her dakika risk içeriyor. Sevgili Barış Terkoğlu cezaevi şartlarının Mahir bey için tehlikeli olduğunu bütün gerçekliğiyle ortaya koymuş. Dün acil şekilde toplanan İl Sağlık Kurulu üyelerinin raporu da Mahir beyin cezaevi şartlarında kalamayacağını doğruluyor. Dün detayını paylaştığım itirazımız doğrultusunda Mahir beyin ivedi şekilde tahliyesini talep ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden."

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NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasına elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı.

Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırmıştı.

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Ekrem İmamoğlu Mahir Polat
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