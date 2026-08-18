İki yeni ittifak mı geliyor? 3 parti anlaştı, 3 parti masada

Türkiye’de seçim sisteminin ortaya çıkardığı ittifak zorunluluğu, partiler arasındaki temasları yeniden hızlandırdı. Özellikle oy oranı daha sınırlı olan siyasi partiler açısından seçimlere tek başına girmek yerine ortak bir yapı oluşturma seçeneği önem kazanıyor.

İKİ FARKLI İTTİFAK İHTİMALİ

Ankara kulislerinde ise önümüzdeki döneme ilişkin iki farklı ittifak senaryosunun öne çıktığı belirtiliyor.

YRP, DEVA VE SAADET GÖRÜŞMELERDE SON NOKTAYA GELDİ

Gündemdeki ilk formül Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi arasında şekilleniyor.

Üç parti arasında bir süredir devam eden görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği ve ortaklık çalışmalarının son noktaya getirilmeye çalışıldığı iddia ediliyor. Kulislerde, hazırlıkların ekim ayına kadar tamamlanabileceği konuşuluyor.

Bu üçlü yapının özellikle muhafazakar ve merkez sağ seçmen üzerinde nasıl bir karşılık bulacağı ise önümüzdeki dönemin önemli tartışma başlıklarından biri olacak.

MECLİS HESABI PARTİLERİ ORTAKLIĞA İTİYOR

Son seçimlerde CHP listelerinden Meclis’e giren DEVA Partisi ve Gelecek Partisi gibi partilerin yeni dönemde kendi siyasi yollarını belirleme arayışları da ittifak tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Seçimlerde alınan oyların parlamento aritmetiğine doğrudan yansımaması, küçük partiler açısından ortak hareket etme seçeneğini daha cazip hale getiriyor.

İYİ PARTİ İÇİN ÜÇLÜ FORMÜL GÜNDEMDE

Ankara’da konuşulan bir diğer senaryo ise İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti arasında kurulabilecek olası iş birliği.

İYİ Parti’nin ardından Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi’ni, Yavuz Ağıralioğlu’nun ise Anahtar Parti’yi kurması, üç parti arasında geçmişten gelen siyasi bağların bulunmasına neden oluyor.

Bu nedenle seçim sürecinde üç partinin yeniden aynı zeminde buluşabileceği yönündeki iddialar kulislerde karşılık buluyor.

GÖZLER SEÇİM STRATEJİLERİNDE

Zafer Partisi ve Anahtar Parti’nin seçimlerde daha güçlü bir pozisyon elde edebilmek için İYİ Parti ile ortak hareket seçeneğini değerlendirebileceği öne sürülüyor.