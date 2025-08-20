HABER

Yeni Narin Güran vakası mı? Kayalıklardan düştü denildi, cesedi babasının otomobilinde battaniyeye sarılı halde bulundu...

Mardin'in Derik ilçesinde 12 yaşındaki Zeynep Sut'un kayalıklardan düştüğü ihbarı yapıldı. Olay yerine giden ekipler, küçük kızın cesedini babasının otomobilinde battaniyeye sarılı halde buldu. Şehir dışında olan aile kızlarını göremeyince kayalıklardan düşüp öldüğünü, yetkililere haber vermeden önce cansız bedenini kayalıklardan çıkartıp otomobile koyduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşanan olay akıllara "ikinci Narin Güran vakası mı?" sorusunu getirdi.

Mustafa Fidan

Olay, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Ekol TV Muhabiri Selman Güneş'in haberine göre Akçay Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Zeynep Sut'un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇ İÇİNDE BATTANİYEYE SARILI BULUNDU

Ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla Zeynep Sut, battaniyeye sarılı halde babasına ait bir otomobilde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi. İddialara göre, ailesi Zeynep'i düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkardı ancak hayatını kaybettiğini anlayınca battaniyeye sararak araçlarına taşıdı. Zeynep Sut'un cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

HAYVANLARINI AHIRA BIRAKIP GİTMİŞ

Olay günü Zeynep Sut'un anne ve babasının, engelli iki çocuğunun tedavisi için Şanlıurfa'daki bir hastaneye gittikleri öğrenildi. Zeynep'in ise hayvanları otlattıktan sonra ahıra bırakarak dere yatağının kıyısına gittiği belirtildi. Şanlıurfa'dan dönen ailesi, kızlarının eve uğramadığını fark edince aramaya başladı ve Zeynep'in cansız bedenini kayalıkların altında buldu. Ailenin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadan önce Zeynep'i battaniyeye sarıp araçlarına götürdüğü ifade edildi.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Zeynep Sut'un kesin ölüm nedeni, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi raporunun tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

MEZRADA DEFNEDİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Zeynep Sut'un cenazesinin, ailesinin yaşadığı Akçay Mahallesi'ne bağlı Zıkreş mezrasında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA / ekoltv.com.tr

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
