İkisi de 18 yaşındaydı! Korkunç kaza gün ağırınca ortaya çıktı

Dehşete düşüren olayın adresi Denizli oldu. Gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, dereye uçtu. Kaza gece saatlerinde yaşandığı için olayı kimse görmedi. Korkunç gerçek ise gün ağırınca ortaya çıktı. Yaşları 18 olan Yasin Dedeoğlu ile arkadaşı Oğuzhan Yoldaş'ın cansız bedenleri sabah saatlerinde bulundu. İşte detaylar...

İkisi de 18 yaşındaydı! Korkunç kaza gün ağırınca ortaya çıktı
Melih Kadir Yılmaz

Kaza, Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yasin Dedeoğlu (18) ve arkadaşı Oğuzhan Yoldaş (18), plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İkisi de 18 yaşındaydı! Korkunç kaza gün ağırınca ortaya çıktı 1

KORKUNÇ KAZA GÜN AĞIRINCA ORTAYA ÇIKTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu. İki gencin yaptığı kaza günün aydınlanmasıyla fark edildi.

İkisi de 18 yaşındaydı! Korkunç kaza gün ağırınca ortaya çıktı 2

HAYATLARINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Bölgedeki bir vatandaş, dere yatağında kaza yapan aracı görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde iki gencin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

(İHA)

Denizli kaza
