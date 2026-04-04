İl emniyet müdürünün yönettiği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya’da düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu tarafından sahadan yönetildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu maddelerin "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürüleceği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçildi. İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu tarafından sahada bizzat yönetilen operasyonda 16 bin 856 adet ecstasy, 11 kilo 735 gram esrar, 806 adet sentetik ecza, 712 gram eroin, 156 bin adet sentetik kannabinoid (A4), 33 kök Hint keneviri, 3 gram sentetik kannabinoid, 2,8 gram kokain ve 1,45 litre sıvı sentetik kannabinoid elle geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 22’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



