İl emniyet müdürünün yönettiği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya’da düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu tarafından sahadan yönetildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu maddelerin "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürüleceği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçildi. İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu tarafından sahada bizzat yönetilen operasyonda 16 bin 856 adet ecstasy, 11 kilo 735 gram esrar, 806 adet sentetik ecza, 712 gram eroin, 156 bin adet sentetik kannabinoid (A4), 33 kök Hint keneviri, 3 gram sentetik kannabinoid, 2,8 gram kokain ve 1,45 litre sıvı sentetik kannabinoid elle geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 22’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Darbelere meydan okuyan efsane: Casio kol saatinde fırsat varDarbelere meydan okuyan efsane: Casio kol saatinde fırsat var
7 üniversite mezunu akademisyenin akılalmaz intikam planı! Aralarında profesör ve doçentler var...7 üniversite mezunu akademisyenin akılalmaz intikam planı! Aralarında profesör ve doçentler var...

Anahtar Kelimeler:
antalya
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

