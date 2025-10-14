HABER

İl Göç İdaresine büyük operasyon! Müdür, çalışanlar, tercümanlar... Hepsi gözaltına alındı

Yalova güne İl Göç İdaresi'ne yapılan operasyonla başladı. Müdür Salih Soner Ç'nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Haklarında çok sayıda suçlamanın bulunduğu şüphelilerle ilgili Yalova Valiliği'nden açıklama geldi. Şüpheliler görevlerinden uzaklaştırıldı.

Yalova'da aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç'nin de bulunduğu 8 kişi polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

DİKKAT ÇEKEN SORUŞTURMA

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin, yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları, İl Göç İdaresinde işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılardan para talep ettikleri" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç, müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A, tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G, iş takipçisi Qahtan G, emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. polis tarafından yakalandı.

BİR KİŞİ ARANIYOR

"Rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Aranan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Gökhan D'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

VALİLİK DUYURDU! GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kamu görevlilerine isnat edilen iddiaların doğrudan görevleri ile ilişkili olma ihtimali gözetilerek, soruşturmanın salahiyeti açısından ilgili kamu görevlilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. ve devamı maddeleri uyarınca görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir." bilgisi aktarıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

