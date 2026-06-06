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İlaçlama ekipleri fark etti: 41 yaşındaki adam bahçede ölü bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Olay, ilaçlama ekipleri tarafından fark edildi.

İlaçlama ekipleri fark etti: 41 yaşındaki adam bahçede ölü bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde 41 yaşındaki bir kişi evinin bahçesinde o sıra sokakta ilaçlama yapan ekipler tarafından ölü bulundu.

İlaçlama ekipleri fark etti: 41 yaşındaki adam bahçede ölü bulundu 1

AĞACININ ALTINDA HAREKETSİZ HALDE YATARKEN BULUNDU

Olay, Kökez Mahallesi 3093 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağı ilaçlamak için bölgede çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri, Mustafa Gök’ü (41) evinin bahçesinde bulunan incir ağacının altında hareketsiz halde yatarken fark etti.

İlaçlama ekipleri fark etti: 41 yaşındaki adam bahçede ölü bulundu 2

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Mustafa Gök’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İlaçlama ekipleri fark etti: 41 yaşındaki adam bahçede ölü bulundu 3

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Gök’ün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlaçlama ekipleri fark etti: 41 yaşındaki adam bahçede ölü bulundu 4

İki çocuk babası olan Mustafa Gök’ün bir süre önce eşinden ayrıldığı, asıl mesleğinin erkek kuaförlüğü olduğu, son dönemde ise Belek’teki 5 yıldızlı bir otelin çamaşırhanesinde çalıştığı belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İlaçlama ekipleri fark etti: 41 yaşındaki adam bahçede ölü bulundu 5

İlaçlama ekipleri fark etti: 41 yaşındaki adam bahçede ölü bulundu 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis Serik olay öldü
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