İlaçlar çöpe! Doğal ve etkili mide koruyucu tarifi

Tahin, yüksek antioksidan içeriği ve mide duvarını koruyucu etkisiyle bilinirken, muzun içerdiği pektin lifleri mide asidini dengeleyerek rahatlama sağlar. İkisi birlikte tüketildiğinde ise mide hassasiyeti ve reflü gibi sorunlara karşı doğal bir destek sunar.

MİDE YANMASI VE REFLÜYE ETKİLİ ÇÖZÜM!

Tahin, içerdiği yüksek miktarda protein ve mineraller sayesinde mide ülserlerinin iyileşmesine yardımcı olabilir. Protein, mide zarının onarılmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca tahin mide asidini dengeleyerek mide ekşimesi ve reflüyü hafifletebilir.

Muz, lif bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Yeterli lif alımı sindirim sürecini düzenler ve sindirim sistemi sorunlarını azaltır. Ayrıca muzda bulunan potasyum mide asidini dengeler ve mide ekşimesini azaltır.

Tarif Önerisi:

1 adet muzu dilimleyip üzerine 1 tatlı kaşığı tahin ve dilerseniz toz tarçın serpip tüketebilirsiniz.