HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 'İlaçlar verilmedi' iddiası gündem olmuştu! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi

'İlaçlar verilmedi' iddiası gündem olmuştu! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi

19.03.2025 16:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

'İlaçlar verilmedi' iddiası gündem olmuştu! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere ilaçların verilmediği iddiası yalanladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA OLUP YANILTICI BİLGİ KAPSAMINDADIR"

ekrem-imamoglu-hakkinda-gozalti-karari-d64h

"Bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamakta olup yanıltıcı bilgi kapsamındadır."

"ŞÜPHELİLERİN KULLANDIĞI İLAÇLAR TUTANAK ALTINA ALINMAKTADIR"

Screenshot_1

"Bütün şüphelilerin kullandığı ilaçları gözaltında iken de kullanmaları sağlanmakta olup bu durum kolluk birimince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin doktor muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır"Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye geliyorlarİmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye geliyorlar
Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu'nu evinde ziyaret ettiKılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu'nu evinde ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Ekrem İmamoğlu davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Çok tepkiliyim" diyerek patladı! "Ümit Özdağ alındı 'faşist' dediniz İmamoğlu alınınca..."

"Çok tepkiliyim" diyerek patladı! "Ümit Özdağ alındı 'faşist' dediniz İmamoğlu alınınca..."

CHP lideri Özel'den 'Saraçhane' kararı!

CHP lideri Özel'den 'Saraçhane' kararı!

Altın, dolar, euro, borsa... Mynet ekonominin kalbi Kapalıçarşı'da bugünün nabzını tuttu: "Alım satım durdu"

Altın, dolar, euro, borsa... Mynet ekonominin kalbi Kapalıçarşı'da bugünün nabzını tuttu: "Alım satım durdu"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması

'Kimseye bir faydası yok' Fatih Erbakan'dan 'İmamoğlu' açıklaması!

'Kimseye bir faydası yok' Fatih Erbakan'dan 'İmamoğlu' açıklaması!

Dilek İmamoğlu video paylaşıp isyan etti!

Dilek İmamoğlu video paylaşıp isyan etti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.