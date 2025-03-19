'İlaçlar verilmedi' iddiası gündem olmuştu! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere ilaçların verilmediği iddiası yalanladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA OLUP YANILTICI BİLGİ KAPSAMINDADIR"

"Bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamakta olup yanıltıcı bilgi kapsamındadır."

"ŞÜPHELİLERİN KULLANDIĞI İLAÇLAR TUTANAK ALTINA ALINMAKTADIR"

"Bütün şüphelilerin kullandığı ilaçları gözaltında iken de kullanmaları sağlanmakta olup bu durum kolluk birimince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin doktor muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır"Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır