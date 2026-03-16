İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'dan duygulandıran sözler! "Bir tek bunlara hayıflanıyorum" diyerek açıkladı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 78 yaşında yaşama gözlerini yuman İlber Hoca için Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene sanat, spor ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

"HER ZAMAN SEVGİ VE SAYGIYLA KUCAKLADINIZ"

İlber Ortaylı için anma konuşmaları yapılırken, kızı Tuna Ortaylı da açıklamalarda bulundu. Tuna Ortaylı Galatasaray Üniversitesi'nde yapılan anma töreni için teşekkürlerini iletti ve "Bu kurumun bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duymuş bu meslektaşınızı sizler de her zaman sevgi ve saygıyla kucakladınız. Bunun için sizlere minnettarım. Babamın evi olarak gördüğü Galatasaray üniversitesinde babamın anısını paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"YARIM KALAN TASHİHİ GÖRMEK İÇİMİ ACITTI"

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Tuna Ortaylı, "Hastane sürecinde etrafı kitapları sözlükleri ve gazetelerle çevriliyken bir yandan da çıkacak kitabının tashihini yapıyordu. Dün Kronik Kitap’taki odasına girdiğimde masasının üzerinde yarım kalan tashihi görmek içimi acıttı" dedi.

"KENDİSİYLE İLGİLİ TEK BUNLARA HAYIFLANIYORUM"

Açıklamalarına devam eden Ortaylı, "Düşününce hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla gezilecek çok yer, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı. Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek bunlara hayıflanıyorum. Umarım sizler de İlber Hocayı düşününce sadece birlikte yapılmamış şeylerin burukluğunu hissediyorsunuzdur" şeklinde konuştu.