İlçenin ekonomisine yeni soluk

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Pazarköy köyünde kültür mantarı üretim tesisi açıldı.
Mengen İlçe Tarım Müdürlüğü personeli denetiminde Pazarköy’de kurulan 140 metrekare kapalı alana sahip mantar üretim tesisi; iklimlendirme kontrollü, yalıtımlı ve topraklı üretim sistemiyle hizmete girdi.
Tesisin açılmasının ardından, Mengen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tesiste incelemelerde bulundu. Ayrıca incelemelerde bulunan ekipler, yeni mantar üretim tesisiyle birlikte Mengen’de mantar üretiminin artacağını belirtti.
