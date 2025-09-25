İlçenin simgesi olmuştu, ağaç koridorundan geriye kökleri kaldı

Tokat ile Turhal ilçesi arasındaki karayolunda onlarca yıldır yolculara görsel şölen sunan kavak ağaçları kesildi. Yolun her iki tarafına simetrik şekilde dikilmiş yüzlerce kavak, özellikle sonbaharda oluşturduğu sarı-yeşil tonlarıyla hem bölge halkının hem de fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez durağıydı.

Doğal bir tünel görünümü oluşturan ağaçlar, mevsimlere göre değişen atmosferiyle yıllarca manşetlere ve sosyal medyaya konu oldu. Ancak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kesim işlemleriyle bu eşsiz manzara sona erdi. Kavakların tamamen kaldırılmasıyla birlikte, yolun hem gölgelik hem de huzur veren karakteri kayboldu. Karayolu artık sıradan bir görünüme bürünürken, bölge halkı ve doğa severler bu kaybı üzüntüyle karşıladı. Kesim gerekçesi öğrenilemezken; Tokat-Turhal hattının simgesi haline gelen doğal tünelin yok olması yörede "büyük bir boşluk" olarak değerlendiriliyor.

"SÖKÜP YERİNE YENİLERİ DİKİLİYOR"

Öte yandan söz konusu kavakların bulunduğu arazinin özel mülkiyete ait olduğu, ağaçların da arazi sahibi tarafından yıllar önce dikildiği öğrenildi. Kavakların belli dönemlerde kesilip satıldığı, ardından yerine yenilerinin dikildiği belirtildi.