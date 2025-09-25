HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İlçenin simgesi olmuştu, ağaç koridorundan geriye kökleri kaldı

Tokat ile Turhal arasındaki karayolunu süsleyen ve doğal tünel görüntüsüyle hafızalara kazınan kavak ağaçları kesilerek tarihe karıştı.

İlçenin simgesi olmuştu, ağaç koridorundan geriye kökleri kaldı

Tokat ile Turhal ilçesi arasındaki karayolunda onlarca yıldır yolculara görsel şölen sunan kavak ağaçları kesildi. Yolun her iki tarafına simetrik şekilde dikilmiş yüzlerce kavak, özellikle sonbaharda oluşturduğu sarı-yeşil tonlarıyla hem bölge halkının hem de fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez durağıydı.

Doğal bir tünel görünümü oluşturan ağaçlar, mevsimlere göre değişen atmosferiyle yıllarca manşetlere ve sosyal medyaya konu oldu. Ancak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kesim işlemleriyle bu eşsiz manzara sona erdi. Kavakların tamamen kaldırılmasıyla birlikte, yolun hem gölgelik hem de huzur veren karakteri kayboldu. Karayolu artık sıradan bir görünüme bürünürken, bölge halkı ve doğa severler bu kaybı üzüntüyle karşıladı. Kesim gerekçesi öğrenilemezken; Tokat-Turhal hattının simgesi haline gelen doğal tünelin yok olması yörede "büyük bir boşluk" olarak değerlendiriliyor.

İlçenin simgesi olmuştu, ağaç koridorundan geriye kökleri kaldı 1

"SÖKÜP YERİNE YENİLERİ DİKİLİYOR"

Öte yandan söz konusu kavakların bulunduğu arazinin özel mülkiyete ait olduğu, ağaçların da arazi sahibi tarafından yıllar önce dikildiği öğrenildi. Kavakların belli dönemlerde kesilip satıldığı, ardından yerine yenilerinin dikildiği belirtildi.

İlçenin simgesi olmuştu, ağaç koridorundan geriye kökleri kaldı 2

İlçenin simgesi olmuştu, ağaç koridorundan geriye kökleri kaldı 3

İlçenin simgesi olmuştu, ağaç koridorundan geriye kökleri kaldı 4

İlçenin simgesi olmuştu, ağaç koridorundan geriye kökleri kaldı 5

Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan araç ağaçlara çarptıKontrolden çıkan araç ağaçlara çarptı
Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi olarak lanse edildiDünyanın en hızlı mobil işlemcisi olarak lanse edildi

Anahtar Kelimeler:
Tokat Turhal ağaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.