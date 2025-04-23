İletişim Başkanı Altun'dan deprem sonrası yayınlarla ilgili açıklama: Sıkı bir şekilde takip edilmektedir

İletişim Başkanı Altun, Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altun, "İstanbul'da yaşanan depremin hemen sonrasında görsel, işitsel ve dijital medya kuruluşlarının yer verdiği bazı şahıslar konu ile alakalı yüzeysel ve sansasyonel ifadeler kullanmakta, birtakım temelsiz değerlendirmelerle yanlış yönlendirmelere kapı aralamaktadır. Bazı medya kuruluşları da maalesef reyting uğruna, vatandaşlarımızı paniğe sevk edip yanlış yönlendirmek pahasına sansasyonel ifadelere çokça yer vermekte, sorumsuz bir yayıncılık örneği sergilemektedir. Önemli ölçüde dezenformasyon da içeren bu yayınlar ilgili kurumlarımızca sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Bunlara karşı gerekli adımlar yasalarımız çerçevesinde atılacaktır. Tüm kuruluşlarımızı sorumlu yayıncılığa davet ediyoruz" açıklamalarında bulundu. (DHA)