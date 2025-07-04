İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden gazeteci Nihat Genç için taziye mesajı paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, akciğer kanseri tedavi sürecinde hayatını kaybeden gazeteci Nihat Genç için taziye mesajı yayımladı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİNDE BULUNDU

Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün vefat haberini aldığımız yazar, gazeteci ve köşe yazarı Nihat Genç'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, dostlarına, okurlarına ve tüm medya camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun."