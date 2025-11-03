HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 3 Kasım 2022 mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasiye, adalete ve kalkınmaya dayanan bu yürüyüş, Türkiye’nin modernleşme ve dönüşüm sürecinde güçlü bir milat olmuştur." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 3 Kasım 2022 mesajı
Ufuk Dağ

Türkiye için tarihi bir gün olan 3 Kasım 2022 seçimlerinin üzerinden tam 23 yıl geçti. AK Parti'nin iktidara geldiği günle ilgili İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan bir açıklama geldi. Duran mesajında, "3 Kasım 2002, Türkiye’nin kaderinde bir dönüm noktası olmuştur. Milletimizin kararıyla başlayan bu yeni dönem, ülkemizin yeniden umutla, istikrarla ve öz güvenle geleceğe yönelmesini sağlamıştır." ifadelerine yer verdi.

Duran paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı;

Demokrasiye, adalete ve kalkınmaya dayanan bu yürüyüş, Türkiye’nin modernleşme ve dönüşüm sürecinde güçlü bir milat olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen çalışmalar; altyapıdan eğitime, sağlıktan savunma sanayisine, teknolojiden diplomasiye kadar her alanda ülkemizin gelişimine yön vermiştir. Gerçekleştirilen reformlar sayesinde Türkiye, küresel ölçekte etkin, bölgesinde ise barış ve istikrarın teminatı bir ülke konumuna ulaşmıştır.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran dan 3 Kasım 2022 mesajı 1

Son yirmi üç yılda, demokratik istikrar, ekonomik kalkınma, dış politikada etkinlik ve kamu hizmetlerinde verimlilik temelinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Devlet ile millet arasındaki güven bağı güçlenmiş, her alanda “sessiz devrim” olarak nitelendirilen değişimlerle Türkiye’nin kurumsal kapasitesi yeniden inşa edilmiştir. Kamu yönetiminde şeffaflık, etkinlik ve hizmet odaklı anlayış ön plana çıkmış; dijital dönüşüm, yerli ve millî üretim hamleleriyle birleşerek devlet mekanizmasının verimliliğini artırmıştır. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe kadar her kurum, çağın gerekliliklerine uygun şekilde yeniden yapılandırılmış; güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye, krizlere karşı daha dirençli, hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyen bir devlet yapısına kavuşmuştur.

Bugün, Türkiye Yüzyılı vizyonu bu uzun soluklu yürüyüşün yeni bir aşamasını temsil etmektedir. Milletimizin ortak hedeflerini, kazanımlarını ve küresel düzeydeki etkinliğini daha da güçlendirmeyi amaçlayan bu vizyon, Türkiye’nin istikrar, güven ve refah içinde geleceğe emin adımlarla ilerleyişinin ifadesidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin nefes kesen uzay görevi böyle başladıTürkiye'nin nefes kesen uzay görevi böyle başladı
Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı!Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı!

Anahtar Kelimeler:
ak parti Burhanettin Duran
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.