İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 3 Kasım 2022 mesajı

Türkiye için tarihi bir gün olan 3 Kasım 2022 seçimlerinin üzerinden tam 23 yıl geçti. AK Parti'nin iktidara geldiği günle ilgili İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan bir açıklama geldi. Duran mesajında, "3 Kasım 2002, Türkiye’nin kaderinde bir dönüm noktası olmuştur. Milletimizin kararıyla başlayan bu yeni dönem, ülkemizin yeniden umutla, istikrarla ve öz güvenle geleceğe yönelmesini sağlamıştır." ifadelerine yer verdi.

Duran paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı;

Demokrasiye, adalete ve kalkınmaya dayanan bu yürüyüş, Türkiye’nin modernleşme ve dönüşüm sürecinde güçlü bir milat olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen çalışmalar; altyapıdan eğitime, sağlıktan savunma sanayisine, teknolojiden diplomasiye kadar her alanda ülkemizin gelişimine yön vermiştir. Gerçekleştirilen reformlar sayesinde Türkiye, küresel ölçekte etkin, bölgesinde ise barış ve istikrarın teminatı bir ülke konumuna ulaşmıştır.

Son yirmi üç yılda, demokratik istikrar, ekonomik kalkınma, dış politikada etkinlik ve kamu hizmetlerinde verimlilik temelinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Devlet ile millet arasındaki güven bağı güçlenmiş, her alanda “sessiz devrim” olarak nitelendirilen değişimlerle Türkiye’nin kurumsal kapasitesi yeniden inşa edilmiştir. Kamu yönetiminde şeffaflık, etkinlik ve hizmet odaklı anlayış ön plana çıkmış; dijital dönüşüm, yerli ve millî üretim hamleleriyle birleşerek devlet mekanizmasının verimliliğini artırmıştır. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe kadar her kurum, çağın gerekliliklerine uygun şekilde yeniden yapılandırılmış; güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye, krizlere karşı daha dirençli, hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyen bir devlet yapısına kavuşmuştur.

Bugün, Türkiye Yüzyılı vizyonu bu uzun soluklu yürüyüşün yeni bir aşamasını temsil etmektedir. Milletimizin ortak hedeflerini, kazanımlarını ve küresel düzeydeki etkinliğini daha da güçlendirmeyi amaçlayan bu vizyon, Türkiye’nin istikrar, güven ve refah içinde geleceğe emin adımlarla ilerleyişinin ifadesidir.