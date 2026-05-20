İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail Bakana Sumud tepkisi

İsrailli Bakan Ben Gvir'in eli kelepçeli Sumud Filosu aktivistleriyle dalga geçen görüntülerine tepkiler sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Alıkonulan gönüllülerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır" dedi.

Mustafa Fidan

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosuna İsrail tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleye tepki göstererek "Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır" ifadesini kullandı.

SUMUD FİLOSU AKTİVİSTELERİNE SKANDAL TAVIRA DURAN TEPKİ

X platformundaki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran şunları söyledi;

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile filo mensuplarına yönelik sergilenen saldırgan tutumu şiddetle kınıyorum.

Sivillere yönelik sözlü ve fiziki müdahaleler, İsrail yönetiminin hukuk tanımaz ve insanlık değerlerini hiçe sayan yaklaşımını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır.

Alıkonulan gönüllülerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır.

Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında durmaya, Gazze halkının haklı mücadelesini her platformda savunmaya devam edecektir."

