İletişim Başkanı Duran'dan KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Gayriresmi sonuçlara göre, seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Seçimlerin huzur, güven ve demokratik olgunluk içinde geçmesi, Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, KKTC cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre, seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Seçimlerin huzur, güven ve demokratik olgunluk içinde geçmesi, Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü bir göstergesidir.

Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Burhanettin Duran
