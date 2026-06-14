HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

İletişim Başkanı Duran: "Dezenformasyona hep birlikte 'dur' dememiz gerekiyor"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Unutmayalım; önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız; bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte 'dur' dememiz gerekiyor" dedi.

İletişim Başkanı Duran: "Dezenformasyona hep birlikte 'dur' dememiz gerekiyor"
Mustafa Fidan

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, dezenformasyon konusunda uyarılarda bulunarak, "Dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil doğrulukta. Etkileşime değil gerçeğe inan" dedi.

İletişim Başkanı Duran: "Dezenformasyona hep birlikte dur dememiz gerekiyor" 1

BAKAN DURAN'DAN DEZENFORMASYON PAYLAŞIMI

Duran, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"İçeriklerin çok hızlı yayıldığı bir zaman dilimindeyiz. Ancak bu hız, beraberinde büyük bir tehlikeyi de getiriyor: 'Dezenformasyon'. Unutmayalım; önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız; bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte 'dur' dememiz gerekiyor. Sizleri, dezenformasyona karşı farkındalık amacıyla hazırladığımız bu kamu spotunu dikkatle izlemeye ve yaymaya davet ediyorum. Hakikatin sesini hep birlikte yükseltelim" ifadelerini kullandı.

"KAYNAĞINI KONTROL ETMEDEN PAYLAŞMA"

Duran, paylaşımında ayrıca, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kamu spotuna yer verdi. Kamu spotunda, her paylaşımın gerçek olmadığına vurgu yapılarak, "Dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil doğrulukta. Etkileşime değil gerçeğe inan" denildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldıDenizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı
Şehit Polis Memuru Tayfun Baş, Denizli’de son yolculuğuna uğurlandıŞehit Polis Memuru Tayfun Baş, Denizli’de son yolculuğuna uğurlandı

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Damat katliamı

Damat katliamı

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Vasiyetini açıkladı! Milyonluk çiftliğini tek bir yere bırakacak

Vasiyetini açıkladı! Milyonluk çiftliğini tek bir yere bırakacak

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.