İletişim Başkanı Duran: "Donanmamızın görkemli geçişi Türkiye'nin Mavi Vatan’a sahip çıkma iradesini dünyaya ilan etmiştir"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer Haftası kapsamında İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen geçit töreni, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin istiklal ruhunu ve denizlerdeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Donanmamızın görkemli geçişi, Türkiye’nin savunma gücünün ulaştığı seviyeyi ve Mavi Vatan’a sahip çıkma iradesini bütün dünyaya ilan etmiştir.

"ZAFER HAFTAMIZ ŞİMDİDEN KUTLU OLSUN"

Milletimizin tarihi hafızasında müstesna bir yere sahip olan Savarona'nın da yeniden denizlere kavuşması, geçmişimizle bağımızı tazeleyen ve gururumuzu artıran bir sembol olmuştur. Türkiye’nin güçlü yarınlarına yürüyüşü, gençliğimizin sahip olduğu ilham ve vizyonla harmanlanarak, inşallah daha da güçlenerek devam edecektir. Zafer Haftamız şimdiden kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

