İletişim Başkanı Duran: Netanyahu'nun oyununa gelmeyecek tecrübeye sahibiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada İsrail'e tepki göstererek, "Politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacaktır." ifadelerini kullandı.

Duran'ın açıklamaları şu şekilde;

Netanyahu'nun verdiği mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik tehdit ve yalanları, uluslararası yalnızlığı, siyasi korkuları ve hezeyanlarının yansımasıdır. Soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye başta Suriye ve bölgemizde barışçı politika izleyen devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz. Tarih kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Netanyahu gibi figüranların barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek tecrübeye sahibiyiz. Barış için gayret gösteren yaklaşımıyla dünyada takdir gören ülkeyiz. Politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacaktır.