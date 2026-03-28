İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı el-Mustafa ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026 kapsamında Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanı Dr. Hamza el-Mustafa ile İstanbul’da bir araya geldi.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yayımladığı mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

STRATCOM Zirvesi 2026 marjında, Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanı Sayın Dr. Hamza el-Mustafa ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bölgemizde iletişim alanında karşı karşıya olduğumuz ortak sınamalar, dezenformasyonla mücadele ve doğru bilginin etkin şekilde kamuoyuna ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgesel iş birliğini güçlendirecek ve iletişim alanında ortak kapasitemizi artıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Zirvemizi teşriflerinden dolayı Sayın el-Mustafa’ya teşekkür ediyorum. Öte yandan Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, dezenformasyonla mücadelede çok katmanlı stratejiler benimsediklerini belirtti.
STRATCOM’a daha önce gazeteci olarak katıldığını belirten Mustafa, Bakan olarak ülkesini temsilen ise ilk defa katıldığını kaydetti. Söz konusu zirvenin stratejik iletişime odaklanmasının yanı sıra bilgi ve geleneksel medyayı iletişime dönüştürme açısından önemine dikkati çeken Mustafa, "STRATCOM önemli bir etkinlik ve bölgede ve dünyada saygın bir yere sahip" dedi.

Mustafa, stratejik iletişimin tüm dünyada barış ve istikrar bakımından önemli olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere, bölgemiz gerginliklerle dolu. Bu da ’anlatı savaşı’ olarak adlandırılabilecek durumu mümkün kılıyor. Elbette, ülkelerimiz, masaya koyabilecekleri güçlü ve meşru bir anlatıya sahip olmalıdır" diye konuştu.

STRATCOM’un Suriye ile ilgili deneyimlerin paylaşılması için de alan açtığına işaret eden Mustafa, şu ifadeleri kullandı:

"Politika yapıcıları, akademisyenleri ve gazetecileri dinlemek, yanlış bilgi ve dezenformasyonla nasıl mücadele edileceğinin yanı sıra diyalog, barış ve diplomasi dilinin nasıl korunacağı konusunda teorik ve pratik bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla bu etkinlikte bir araya geldik."

"REJİMİN DEVRİLMESİNDEN SONRA SURİYE VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÇEŞİTLİ ALANLARDA GELİŞTİ"

Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında kurulması planlanan koordinasyon mekanizmasına ilişkin de konuşan Mustafa, "Rejimin devrilmesinden sonra Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkiler çeşitli alanlarda gelişti. Medya ve iletişim sektöründeki ilişkileri de geliştirmeye çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa, ayrıca ilişkilerin geliştirilmesinde izlenecek en pratik yolun, nefret söylemiyle mücadele, sosyal medya, sahte hesaplar, yanlış bilgi ve dezenformasyonla başa çıkma yöntemleri üzerine görüşmeler yapmak olduğunu aktardı.

Mustafa, Türkiye’nin dezenformasyonla mücadele konusunda önemli bir deneyime sahip olduğunu belirterek, bunun Suriye için büyük önem taşıdığını ifade etti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELEDE ÇOK KATMANLI STRATEJİ

Mustafa, dezenformasyonla mücadelede izlenen stratejiye ilişkin olarak, bu alanda çok katmanlı yaklaşımlar benimsediklerini vurguladı.

Medya sektörünü nesnellik ve profesyonellik ilkeleri temelinde yeniden yapılandırmaya başladıklarını söyleyen Mustafa, bağımsız ve özel medya kuruluşlarının yanı sıra yabancı basının da Suriye’de haber yapmasına izin verildiğini belirtti.

Mustafa, bu çalışmalar kapsamında Türkiye gibi komşu ülkelerin deneyimlerinden de faydalanıldığını dile getirerek, "Halk farkındalığı sayesinde dezenformasyonun tehlikeleri konusunda çok yakında somut sonuçlar elde edilecektir" dedi.
Kaynak: İHA

