İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken mesaj! "Kültürümüzü baltalamaya çalışanlar başaramadı"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da Türkiye Yayıncılık Zirvesi'ne katıldı. Burada katılımcılara hitap eden Altun, yeni nesil yayıncılık, dezenformasyon, doğru bilgiye ulaşmak ve kültürel özgünlük gibi birçok başlığa değindi. Dikkat çeken mesajlar veren Altun, Anadolu kültürüne tarih boyunca yapılan saldırılara da dikkat çekerek önemli Türk düşünürlerinden Cemil Meriç'e atıfta bulundu.

"EMPERYALİSTLER KÜLTÜRSÜZLEŞTİREREK ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIRLAR"

Tarih boyunca Anadolu kültürüne yapılan saldırıların boşa çıktığını söyleyen Altun şöyle konuştu:

"Cemil Meriç'in o önemli cümlesini hatırlatmak isterim. Emperyalistler tuzağa düşürmek istedikleri ülkeleri, kültürleri ile fethetmezler, kültürsüzleştirerek, kültürsüz olduklarına inandırarak onları yok eder.'

"KÜLTÜRÜMÜZÜ BALTALAMAYA ÇALIŞANLAR BAŞARAMADI"

Ne yazık ki bu ülke, bizim ülkemiz bu sadmeye, bu saldırıya çokça maruz kaldı. Tarihinde bu saldırılarla defaatle karşı karşıya kaldı.

Kültürsüzleştirilmeye, kültür köklerimizden koparılmaya çalışıldık. Bu kültürel girişim sahipleri, bu kültürümüzü baltalamaya yönelik çaba sarf edenler elbette bize zarar verdiler ve fakat başarı elde edemediler."

Fahrettin Altun'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"EN ÖNEMLİ KÜLTÜR TAŞIYICILARINDAN BİRİ DE YAYINEVLERİDİR"

"En önemli kültür taşıyıcılarından biri de yayınevleridir, yayıncılardır. Bir yandan kültürel özgünlüğü korumak, öte yandan kültürel zenginliklerimizi yaşatmak ve bir diğer taraftan da kültürlerarası nitelikli etkileşimleri artırmak, çoğaltmak durumundayız.

Yayıncılarımız, yayın evlerimiz bu sürecin ana özneleri konumundadır, biz böyle görüyoruz. Bugün okuryazarlarımız da, yayıncılarımız da bir kültürel özgüvene sahiptir ve bu özgüven içinde farklı kültürlerle etkileşim içerisine girme gayreti içindedir.

"BİZ TOPLUNMSAL BİRLİĞİ SAVUNAN ÖZGÜN KÜLTÜREL ÇOĞULCULUĞU VE DÜZENİ SAVUNUYORUZ "

Tepeden inmeci, topluma yukardan bakan kültürel hegemonyaya karşı biz toplumsal birliği savunan özgün kültürel çoğulculuğu ve düzeni savunuyoruz.

Telif sorunlarını derinleştiren korsan yayıncılık faaliyetleridir. Ayrıca, adaletsizlik düzeninin sonucu olan dijital uçurum yayıncılık dünyasının bir diğer sınamasıdır.

Artık bütün insanlığın sorunu olan dezenformasyon yağmuru da yine yayıncılığın çok önemli bir sorunudur.

"HAKİKAT VE HAKİKİ BİLGİ ÜRETİLMELİDİR"

Dönem dönem kültürel saldırıya maruz kaldık. Dijital uçurum yayıncılığın sınamasıdır. Kültürel kuşatma ve tekelleşme sorunu ile karşı karşıyayız.

Dezenformatik bilgiler arttıkça bilgiden ve doğrudan uzaklaşılıyor. Hakikat ve hakiki bilgi üretilmelidir.

Ancak dezenformasyon yağmuru arttıkça bu uğraşı zorlaştırmaktadır.

"YENİ NESİL YAYINCILIK STRATEJİSİ GELİŞMELİ"

Yeni nesil yayıncılık stratejisi gelişmeli. Yeni medya düzeni ile yayıncılarımızın önünde önemli fırsatlar doğdu. Yeni medya ile küresel alana erişim arttı.

Güçlü birliktelik sergileyeceğiz. Türkiye vizyonu ile birlikte yayıncılık alanında da çalışacağız."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır