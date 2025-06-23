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İletişim Başkanlığı, 'Amerikan uçakları Türk hava sahasını kullandı' iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ‘İran’ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştiren Amerikan bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığına’ dair çeşitli mecralarda dile getirilen iddiaları yalanladı.

İletişim Başkanlığı, 'Amerikan uçakları Türk hava sahasını kullandı' iddiasını yalanladı
Begüm Özkaynak

DMM, İran’ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştiren Amerikan bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığına’ ilişkin iddiaları yalanladı.

DMM sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, ‘İran’ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştiren Amerikan bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığına’ dair çeşitli mecralarda dile getirilen iddiaların doğru olmadığını duyurdu. DMM tarafında yapılan açıklamada, “İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılarda Türk hava sahası hiçbir şekilde ihlal edilmediği gibi, ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda da Türk hava sahası kesinlikle kullanılmamıştır. Doğrusu; Amerika’dan kalkıp Cebel-i Tarık boğazı tarafından giriş yapıp Akdeniz’in güneyinden İsrail’e ulaşan bombardıman uçakları, Irak üzerinden giriş yaparak İran’ı vurmuştur. Söz konusu bombardıman uçakları, yaptıkları taarruz sonrası aynı güzergahı tersinden takip etmiş; dönüşte Akdeniz üzerinde de (Girit’in güneyinde) yakıt ikmali yaparak Amerika’ya dönmüştür. Türkiye Cumhuriyeti, Ortadoğu barış ve istikrarını ısrarla savunmaya devam etmekte; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu amaçla diplomasiyi ayakta tutmak için alınan inisiyatiflere öncülük etmektedir. Bunun aksi yönünde dile getirilen her türlü iddia dezenformasyon ürünüdür” ifadeleri kullanıldı.

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(DHA)

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