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İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atanmıştı! Bakan Kurum'da Ferhat Pirinççi'ye 'başarılar' mesajı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı. Özdemir'in yerine İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Pirinççi'ye yeni görevinde başarılar diledi. Kurum, yaptığı paylaşımda "Bugüne kadar Bakanlığımıza sunduğu katkılar, özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atanmıştı! Bakan Kurum'da Ferhat Pirinççi'ye 'başarılar' mesajı
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda 20 gün arayla yeniden üst düzey görevden alma ve atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.

GİRAY ŞAHİN VE FERHAT PİRİNÇÇİ ATANDI

Yeni karara göre İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın yardımcılığına İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.

İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atanmıştı! Bakan Kurum da Ferhat Pirinççi ye başarılar mesajı 1

BAKAN KURUM, BAŞARILAR DİLEDİ

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Pirinççi'ye yeni görevinde başarılar diledi. Kurum, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevine atanan Türkiye Çevre Ajansı Başkanımız, yol arkadaşımız Prof. Dr. Ferhat Pirinççi hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Bugüne kadar Bakanlığımıza sunduğu katkılar, özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın."

İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atanmıştı! Bakan Kurum da Ferhat Pirinççi ye başarılar mesajı 2

Göreve gelen Pirinnçi de yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve güveni için İletişim Başkanımız, Değerli Hocam Burhan Duran'a şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı görevim boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Bakanlığımızın değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin her zamankinden daha hızlı geliştiği bir dönemde; Allah ülkemizin hak ve hakikat mücadelesine güçlü katkılar vermeyi nasip etsin."

İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atanmıştı! Bakan Kurum da Ferhat Pirinççi ye başarılar mesajı 3

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İletişim Başkanlığı çevre ve şehircilik bakanı murat kurum
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