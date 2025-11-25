HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İletişim Başkanlığı'ndan "Ulusal Afet Tatbikatı" açıklaması: İleri bir tarihte ertelendi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 26 Kasım'da Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan 'Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu ileri bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan "Ulusal Afet Tatbikatı" açıklaması: İleri bir tarihte ertelendi

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti' şeklinde iddiaların dolaşıma sokulduğu belirtilerek, "İddialar asılsız olup dezenformasyon niteliği taşımaktadır. AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetler yürütülmekte olup, bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 12’si bölge, 28’i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikat başarıyla icra edilmiştir.

İletişim Başkanlığı ndan "Ulusal Afet Tatbikatı" açıklaması: İleri bir tarihte ertelendi 1

ULUSAL AFET TATBİKATI ERTELENDİ

26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi’nde yapılması planlanan 'Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir" denildi.

İletişim Başkanlığı ndan "Ulusal Afet Tatbikatı" açıklaması: İleri bir tarihte ertelendi 2

(DHA)

25 Kasım 2025
25 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundularEvde silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Hamas 1 esirin daha cesedini İsrail’e teslim ettiHamas 1 esirin daha cesedini İsrail’e teslim etti
Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı afet tatbikat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! 25 gözaltı

Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! 25 gözaltı

Mardin'da bir aile yok oldu: Hepsi başından vurulmuş halde bulundu

Mardin'da bir aile yok oldu: Hepsi başından vurulmuş halde bulundu

G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibinden F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!

G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibinden F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Elektrikte yeni dönem: Mesaj gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?

Elektrikte yeni dönem: Mesaj gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.