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İletişim Başkanlığından #OyunaGelme kampanyası! Sanal bahis ve kumar tehlikesine dikkat çekildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan #OyunaGelme gündem çalışmasıyla sanal kumar ve bahis faaliyetlerinin oluşturduğu risklere dikkati çekildi.

İletişim Başkanlığından #OyunaGelme kampanyası! Sanal bahis ve kumar tehlikesine dikkat çekildi
Metin Yamaner

Sosyal medya platformlarında yürütülen farkındalık çalışmasında, hazırlanan video, görsel ve infografiklerle özellikle kolay ve zahmetsiz kazanç vaadi üzerinden kişileri sanal bahis ve kumara yönlendiren yöntemlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Çalışma kapsamında, sanal bahis ve kumarın masum bir eğlence olmadığı, kişileri kayıplarını telafi etme düşüncesiyle daha fazla oynamaya yönlendiren bir mekanizma oluşturduğu vurgulandı.

İletişim Başkanlığından #OyunaGelme kampanyası! Sanal bahis ve kumar tehlikesine dikkat çekildi 1

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatine sunulan içeriklerde, “Bir kez daha deneyeyim”, “Kaybımı geri alırım”, “Bu kez kazanacağım” gibi düşüncelerin kişiyi sistem içerisinde tutan başlıca tuzaklardan olduğu belirtildi.

Kampanyada, kolay kazanç vaatlerine karşı dikkatli olunması çağrısı yapılarak, emek, alın teri ve helal kazancın şansa ve tesadüfe dayalı kazanç arayışından daha değerli olduğu mesajı öne çıkarıldı.

İletişim Başkanlığından #OyunaGelme kampanyası! Sanal bahis ve kumar tehlikesine dikkat çekildi 2

Sahte reklamlar, sosyal medyada normalleştirilen bahis içerikleri ve ünlü isimler üzerinden yapılan yanıltıcı tanıtımlara karşı da kullanıcıların dikkatli olması istendi.

Çalışmanın ana mesajı ise “Helal kazancın, emeğin ve geleceğin için kumara ve sanal bahse geçit verme.” ifadeleriyle verildi.

İletişim Başkanlığının #OyunaGelme çalışmasıyla, sanal bahis ve kumarın bireylerin ekonomik kaynaklarının yanı sıra zamanlarını ve geleceklerini de tehdit edebileceğine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı.

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İletişim Başkanlığı
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