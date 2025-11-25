HABER

Ilgaz Dağları’nda kartpostallık sonbahar manzaraları

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde renk cümbüşünün yaşanmaya başladığı ormanlar ziyaretçilerini mest ediyor.

Çankırı’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kuruyan ağaç yaprakları sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına büründü. Renk cümbüşüne dönüşen ormanlar görenleri hayran bırakıyor. Ilgaz Dağları’nın eteklerinde ayrı bir güzelliğe kavuşan doğa, adeta kartpostallık manzaralar sunuyor. Fotoğrafçıların da ilgi odağı haline gelen ormanlar havadan görüntülendi.

"Sonbahar mevsiminde Ilgaz ilçesi harikulade oluyor"
Ilgaz ilçesini ziyaret eden Şevval Gül Yalçın, "Çankırı’nın ormanlarıyla ünlü Ilgaz ilçesine sonbahar fotoğrafları çekmek için geldim. Sonbaharda farklı renklere bürünen ağaçların büyülü atmosferini fotoğrafladım. Sonbaharda Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Sonbahar mevsiminde Ilgaz ilçesi harikulade oluyor" diye konuştu.

Ilgaz Dağları’nda kartpostallık sonbahar manzaraları 1

Ilgaz Dağları’nda kartpostallık sonbahar manzaraları 2

Ilgaz Dağları’nda kartpostallık sonbahar manzaraları 3

Ilgaz Dağları’nda kartpostallık sonbahar manzaraları 4

Ilgaz Dağları’nda kartpostallık sonbahar manzaraları 5

Ilgaz Dağları’nda kartpostallık sonbahar manzaraları 6

Kaynak: İHA

