Ilıca termal tesisleri pazar günü açılıyor

Şifa kaynağı termal sularıyla bölgenin önemli sağlık ve turizm değerlerinden biri olan Ilıca Termal Tesisleri, nitelikli hizmet anlayışıyla vatandaşlara ve Erzurum’a gelen misafirlere hizmet sunmaya devam edecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, "Vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği Ilıca Termal Tesislerimiz, hizmete kaldığı yerden devam ediyor. Hemşehrilerimiz sağlıklı, konforlu ve güvenli bir ortamda termal imkânlarımızdan diledikleri gibi faydalanabilirler. Kaplıcalarımız, aile kabinlerimiz, VIP havuzlarımız 21 Aralık Pazar günü itibariyle açık olacak. Hayırlı olsun, sağlıklı olsun, hemşehrilerimize şimdiden sıhhatler olsun" dedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır