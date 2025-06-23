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'İlk defa böyle bir cami gördüm' İstanbul'da bu da oldu! Binayla iç içe

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Ufuk Dağ

İstanbul Pendik'te ortaya çıkan bir görüntü herkesi şaşırttı. Caminin yanına bir kuran kursu binası yapıldı. Caminin minaresiyle bina adeta iç içe girdi. Vatandaşlar ortaya çıkan görüntüye inanamadı. Genel kanı ise yapının değişik olduğu...

Pendik’te bulunan bir cami ile hemen yanına inşa edilen Kuran kursu binası adeta iç içe geçti. Caminin minaresiyle Kuran kursu binasının çatısının aynı hizada birleşmesi ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

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ÖNCE CAMİ VARDI

Pendik Çınardere Mahallesi’nde bulunan ve uzun yıllardır hizmet veren caminin hemen bitişiğine yapılan Kuran kursu binasının yüksekliği, cami minaresinin şerefesiyle birebir aynı hizada oldu.

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Minare ile binanın en üst katının bu kadar iç içe görünmesi, bölgede dikkat çeken bir manzara ortaya çıkardı. Vatandaşlar ise daha önce böyle bir cami görmediklerini ifade etti.

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"İLK DEFA BÖYLE BİR CAMİ GÖRDÜM"

Akın Şahin isimli bir vatandaş, "Ben Türkiye’de 11-12 ilde çalıştım ama hayatımda böyle bir cami ilk defa gördüm. Farkına varınca şaşırdım, acaba hikâyesi falan mı var diye düşündüm.

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Böyle bir cami mimarisi hiç görmemiştim. Çizen, yapan, projelendiren herkese helal olsun. Enteresan bir iş olmuş" dedi.

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Minarenin ilginç göründüğünü söyleyen Abdülkerim Akar, "Bence güzel olmuş. Değişik bir yapı olmuş. Eline koluna sağlık yapanların. Başarılı buldum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Pendik cami
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