İlk yanıt İsmail Saymaz'dan! tv100'le yolları ayrılan Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu

Kasım 2024’te Sözcü TV’den ayrılarak tv100'e geçen Ebru Baki yeni adresini duyurdu. tv100'de "Para Manşet" programını sunan Baki ve meslektaşı İsmail Küçükkaya geçtiğimiz günlerde kanalla yollarını ayırmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Ebru Baki önümüzdeki pazartesiden itibaren Halk TV ekranlarında olacak. Baki ilk canlı yayınına 20 Ekim saat 08.00'de çıkacağını duyurdu.

"HEYECAN VERİCİ OLACAK"

Baki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizlerden uzak ve ayrı kalmak zor. Yeni adresimiz Halk TV’de buluşmak heyecan verici olacak. Bu yolculukta beraber olmayı diliyorum" dedi.

İLK YANIT İSMAİL SAYMAZ'DAN

Baki'nin paylaşımına yanıt veren meslektaşı İsmail Saymaz "Hayırlı olsun, aramıza hoş geldin" yazdı.