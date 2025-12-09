Devlet Bahçeli, DEM Partilileri alkışladı çaya davet etti

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün Meclis Genel Kurulu'nda başlayan 2026 bütçe görüşmelerine katıldı.

Genel Kurul'da CHP lideri Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la da tokalaşan Bahçeli, bir süre sohbet etti.

Görüşmeler sırasında DEM Partili Bakırhan'ın konuşması DEM Parti sıraları ile Bahçeli ve MHP sıraları tarafından da alkışlandı.

Bahçeli TBMM kulisinde Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın yanına giderek tokalaşarak, Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde yaptıkları konuşmalardan dolayı tebrik etti. Bahçeli, Bakırhan'ı çay içmeye davet etti.

CENGİZ ÇANDAR, BAHÇELİ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Öte yandan DEM Partili Cengiz Çandar da bütçe görüşmeleri sırasında Bahçeli'yle birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak, şunları yazdı.

"Sürece ilişkin güzel sinyaller. Bütçe görüşmelerinde bir mola anı. Sayın Bahçeli ve Mehmet Emin Ekmen ve Kani Torun ile kısa ve sıcak sohbet."