HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Devlet Bahçeli, DEM Partilileri alkışladı çaya davet etti

Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerine katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşmasını alkışladı. Konuşması sonrası yanına kadar giderek Bakırhan'ı tebrik eden MHP lideri Bahçeli, DEM Partilileri çaya davet etti. Öte yandan Cengiz Çandar'ın Bahçeli ile fotoğraf çektirmesi de gündem oldu.

Devlet Bahçeli, DEM Partilileri alkışladı çaya davet etti
Devrim Karadağ

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün Meclis Genel Kurulu'nda başlayan 2026 bütçe görüşmelerine katıldı.

Genel Kurul'da CHP lideri Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la da tokalaşan Bahçeli, bir süre sohbet etti.

Devlet Bahçeli, DEM Partilileri alkışladı çaya davet etti 1

Görüşmeler sırasında DEM Partili Bakırhan'ın konuşması DEM Parti sıraları ile Bahçeli ve MHP sıraları tarafından da alkışlandı.

Devlet Bahçeli, DEM Partilileri alkışladı çaya davet etti 2

09 Aralık 2025
09 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bahçeli TBMM kulisinde Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın yanına giderek tokalaşarak, Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde yaptıkları konuşmalardan dolayı tebrik etti. Bahçeli, Bakırhan'ı çay içmeye davet etti.

Devlet Bahçeli, DEM Partilileri alkışladı çaya davet etti 3

CENGİZ ÇANDAR, BAHÇELİ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Öte yandan DEM Partili Cengiz Çandar da bütçe görüşmeleri sırasında Bahçeli'yle birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak, şunları yazdı.

Devlet Bahçeli, DEM Partilileri alkışladı çaya davet etti 4

"Sürece ilişkin güzel sinyaller. Bütçe görüşmelerinde bir mola anı. Sayın Bahçeli ve Mehmet Emin Ekmen ve Kani Torun ile kısa ve sıcak sohbet."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meclis'te tokalaşma trafiği! Dikkat çeken anlar Meclis'te tokalaşma trafiği! Dikkat çeken anlar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zeytinburnu'nda park yeri dehşeti: "Sudan sebepten öldürüldü"Zeytinburnu'nda park yeri dehşeti: "Sudan sebepten öldürüldü"
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydiSuriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP tbmm DEM Parti Tuncer Bakırhan
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.