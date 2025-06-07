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İlker Başbuğ’dan Hasan Akgün'e destek! İBB operasyonlarında tutuklanmıştı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e sosyal medya hesabından destek verdi. Başbuğ "35 yıldır vatanseverliğine ve Cumhuriyet’e olan sevdasına tanığım" ifadelerini kullandı.

İlker Başbuğ’dan Hasan Akgün'e destek! İBB operasyonlarında tutuklanmıştı
Devrim Karadağ

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başbuğ, Akgün’ü 35 yıldır tanıdığını belirtti ve vatanseverliğini vurguladı.

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"CUMHURİYET’E OLAN SEVDASINA TANIĞIM"

İlker Başbuğ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Büyükçekmece Belediye Başkanı’nı Hadımköy’deki tugay komutanlığım günlerinden beri tanırım. Bugüne kadar geçen 35 yılda Sayın Hasan Akgün’ün hep vatanseverliğine ve Cumhuriyet'e olan sevdasına şahit oldum.”

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Başbuğ, paylaşımını Kurban Bayramı mesajıyla tamamladı:

“Kardeşliğin, dostluğun, yardımlaşmanın önemini bize hatırlatan Kurban Bayramı’mızı bu duygu ve düşüncelerle kutluyorum.”

NE OLMUŞTU?

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Büyükçekmece Hasan Akgün İlker Başbuğ
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