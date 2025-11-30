HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

İltihabı kalp krizini tetikliyor: Dişleriniz sağlığını etkiliyor! Uzman isim açıkladı

Kalp sağlığınızın anahtarı dişlerinizde gizli olabilir. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, diş eti iltihabının (periodontitis) kalp krizine neden olabileceğini açıkladı.

İltihabı kalp krizini tetikliyor: Dişleriniz sağlığını etkiliyor! Uzman isim açıkladı
Çiğdem Sevinç

Diş etinizdeki basit bir kanama, kalbiniz için sessiz bir tehdit olabilir. Medipol Koşuyolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, ağız sağlığının hafife alınmaması gerektiği konusunda kritik uyarılarda bulundu. Tıpta ‘periodontitis’ olarak bilinen diş eti iltihabının sadece ağızla sınırlı kalmadığını belirten Prof. Dr. Nurkalem; bu durumun damar duvarlarında plak oluşumunu tetikleyerek kalp krizi ve ritim bozukluklarına doğrudan yol açabileceğini vurguladı.

DİŞ ETİ İLTİHABI VE KALP RİSKLERİ

Prof. Dr. Nurkalem, diş eti iltihabının fibrinojen gibi pıhtılaşma faktörlerini artırarak damar içi pıhtı oluşumuna zemin hazırladığını vurguladı. Ayrıca kalp pili ve diğer yabancı materyallerin iltihaplanmasının endokardit gibi kalp zarında iltihaplanmalara yol açabileceğini belirtti.

İltihabı kalp krizini tetikliyor: Dişleriniz sağlığını etkiliyor! Uzman isim açıkladı 1

Prof. Dr. Nurkalem, “Diş eti iltihabı, atrial fibrilasyon gibi ritim problemlerini de tetikleyebilir. Bu ritim bozuklukları kalp içinde pıhtı oluşumu ve inme riskini artırır” dedi.

DİŞ SAĞLIĞINA ÖNEM VERİN

Kalp sağlığını korumanın diş sağlığından geçtiğine dikkat çeken Prof. Dr. Nurkalem, “Günde en az bir kez dişlerinizi fırçalamak riskinizi ciddi şekilde azaltır. Diş kontrollerinizi ihmal etmeyin. Eğer diş eti iltihabınız varsa kalp kontrollerinizi de yaptırmanız önemli” uyarısında bulundu. Prof. Dr. Nurkalem, kalp ameliyatlarında alınan dokularda yapılan testlerde diş eti patojenlerine sıkça rastlandığını ve bu durumun iki sağlık sorunu arasındaki doğrudan ilişkiyi ortaya koyduğunu söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandıGenç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı
6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

Anahtar Kelimeler:
diş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.