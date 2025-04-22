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İlyas Salman'a Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan adli para cezası

Oyuncu İlyas Salman'a, bir gazeteye verdiği demeçte kullandığı ifadelerde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada 7 bin lira adli para cezası verildi.

İlyas Salman'a Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan adli para cezası
Cansu Akalp

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, müdahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı avukatı Melih Tüfenkci, tutuksuz sanık İlyas Salman'ı ise avukatı Selen Sınmaz temsil etti. Duruşmada söz verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Tüfenkci, önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaa doğrultusunda karar verilerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık Salman'ın avukatı Sınmaz ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek "Müvekkilin yaşı ve kimliği, müştekinin ise siyasi statüsü gereği bu suçun işlenmeyeceği açıktır. Müştekinin, siyasi eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu nedenle müvekkilin beraatini talep ederiz." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Salman'ı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapse mahkum etti.

Sanığın yargılama sürecindeki pişmanlık içermeyen tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, sanığa verilen hapis cezasını da 7 bin lirası adli para cezasına çevirdi.

Müştekinin avukatlık ücreti ile mahkeme masraflarının da sanık tarafından ödenmesini kararlaştırıldı.

Davanın geçmişi

İlyas Salman'ın bir gazeteye verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, Erdoğan'ın avukatı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç duyurusunu işleme alan savcılık, Salman hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

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İlyas Salman dava
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