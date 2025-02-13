İmam Hatip'te yangın çıktı! Öğrenciler tahliye edildi: 'Okulumuz yanıyor, çok şükür'

İstanbul Arnavutköy’ de bulunan Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu’nun çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerin söndürme çalışması havadan dron ile görüntülendi.

PANİKLE DIŞARI ÇIKTILAR

Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde bulunan Borsa İstanbul İmamhatip Ortaokulu’n çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri içeride bulunan öğrencileri tahliye etti. Öğrenciler panik halde dışarı çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü itfaiye ekibi okul içerisinde kontrol gerçekleştirdi. Öğrenciler, daha sonra sınıflarına döndü

"OKULUMUZ YANIYOR ÇOK ŞÜKÜR"

Yangın sırasında dışarıdan görüntü alınırken bir öğrencinin kameralara yansıyan sözü gündem oldu. Öğrencini, "Okulumuz yanıyor, çok şükür" dediği duyuldu.