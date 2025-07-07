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İmamoğlu AK Partili siyasetçilere 'Sus, dur, bekle devri bitmiştir' notuyla seslendi! "Bu bir 'Beka' meselesidir"

Ekrem İmamoğlu AK Partili siyasetçilere yönelik yeni bir mesaj paylaştı. İmamoğlu paylaşımında dikkat çeken mesajlar verdi. 'Artık sus, dur, bekle devri bitmiştir' notuyla paylaştığı mesajında İmamoğlu, "Bu mesele devletin ve milletin varlık-yokluk meselesidir. Bu mesele bir 'Beka' meselesidir" ifadelerinde bulundu. İşte tüm detaylar!

İmamoğlu AK Partili siyasetçilere 'Sus, dur, bekle devri bitmiştir' notuyla seslendi! "Bu bir 'Beka' meselesidir"
Doğukan Akbayır

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında AK Partili siyasetçilere, bürokrasiye ve iş dünyasına seslendiğini belirten İmamoğlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu AK Partili siyasetçilere Sus, dur, bekle devri bitmiştir notuyla seslendi! "Bu bir Beka meselesidir" 1

"ARTIK SUS, DUR, BEKLE DEVRİ BİTMİŞTİR"

İmamoğlu'nun paylaştığı mesaj şu şekilde:

"AK Partili siyasetçilere, vesayet altına alınmış bürokrasiye ve iş dünyasına sesleniyorum:

Devletin ve milletin içine düşürüldüğü tahakküm, kaos, kutuplaşma ve kriz siyasetinden yorulmadınız mı?

Hala ne olduğunun farkında değil misiniz? Külliyedeki bir avuç insanın devletimizi ve milletimizi hangi uçuruma sürüklediğinin farkında değil misiniz?

Ülkemizin dört bir yanı çatışmalarla doluyken ve Ortadoğu’daki gelişmeler vatanımızı tehdit ederken, milletimizi ve iç cepheyi kaosa, krize ve istikrarsızlığa sürükleyenlerden yorulmadınız mı?

Ve en önemlisi, yüce milletimizin bu ihtirasa ve korkaklığa "eyvallah" demeyeceğinin, bu muhterislerin nasıl kaybedeceğinin farkında değil misiniz?

Artık milletten ve seçimden kaçan, yenemediklerini korkakça hapse atan ve yabancı devlet başkanlarının rızasıyla iş yapan bu aklın millet tarafından ilk fırsatta gönderilmeyeceğini mi sanıyorsunuz?

"BU MESELE 'BEKA' MESELESİDİR"

Bu mesele devletin ve milletin varlık-yokluk meselesidir. Bu mesele bir “Beka” meselesidir.

Bu toprakların rotasını kapı arkası hesaplar değil, aziz milletimizin feraseti belirler.

Biz milletin yanında saf tuttuk. Herkes konumunu millete göre belirlesin. Milletin vicdanı elbet herkesi yargılayacaktır."

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Ekrem İmamoğlu
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