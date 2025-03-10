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  4. İmamoğlu hakkında skandal 'ölüm' çağrısı! "Biri sıkar kafasına" Sosyal medyadaki tepki çeken paylaşım için harekete geçildi

İmamoğlu hakkında skandal 'ölüm' çağrısı! "Biri sıkar kafasına" Sosyal medyadaki tepki çeken paylaşım için harekete geçildi

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
10.03.2025 15:10
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sosyal medyada skandal bir ölüm tehdidi mesajı yazıldı. İmamoğlu cephesinden ölümle tehdit eden kişi hakkında hamle geldi.

İmamoğlu hakkında skandal 'ölüm' çağrısı! "Biri sıkar kafasına" Sosyal medyadaki tepki çeken paylaşım için harekete geçildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada ölümle tehdit edildi. Skandal paylaşımla ilgili harekete geçildi.

İMAMOĞLU PAYLAŞIMININ ALTINA ÖLÜM TEHDİDİ

Tehdit paylaşımı, Emre Erciş adlı sosyal medya kullanıcısının gönderisine yanıt olarak yer aldı. Emre Erciş, X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığım paylaşımların altına, "Devlet bunları bilmiyor mu? Savcılar bunları görmüyor mu? Bu adamı kim koruyor?" şeklinde yorumlar yapanlara söyleyecek tek bir sözüm var. Bir sabah uyandığınızda "KÜÇÜK DİLİNİZİ YUTUP, BAŞTA CHP'LİLER OLMAK ÜZERE BU KADARINA PES" diyeceksiniz."

"BİRİ SIKAR KAFASINA, MEMLEKET KURTULUR"

Bu paylaşıma yanıt olarak ise "@kuyucumuratps" kullanıcı adlı Murat Kuyucu, İmamoğlu için “Biri sıkar kafasına memleket kurtulur merak etme” dedi.

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Bunun üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"İktidarın şirazesi tamamen kaydı. Artık sosyal medyadan rahatça ölüm tehditleri yapar haldeler. Ne Türkiye Cumhuriyeti bu ucuzluğu hak ediyor, ne de Ekrem İmamoğlu kimsesiz. En ufak eleştiride dakikalar içinde soruşturma açan, anında gözaltı yapan adli birimler, her gün yapılan şantaj, iftira ve tehditlerle ilgili hiçbir işlem yapmıyor, gazeteci kılıklı troller de her gün bu zemini hazırlamak için paylaşım yapıyor. İçişleri ve Adalet Bakanlarını devlet ciddiyetine ve göreve davet ediyorum."

İMAMOĞLU CEPHESİNDEN ÖLÜM TEHDİDİNE SUÇ DUYURUSU

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat ise paylaşımla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Polat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nu pervasızca ölümle tehdit noktasına kadar paylaşım yapmaktan çekinmeyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz. Sorumsuz paylaşım ve söylemlerle sayın İmamoğlu hedef haline getirilmemelidir, yargımızın hukukun gereğini yapacağına inanıyor ve bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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